Augsburg

vor 16 Min.

Scheidender Sparkassen-Chef: "Politik ist mir zu viel Kompromiss"

Plus Rolf Settelmeier geht in Rente. Er blickt auf seine Zeit bei der Sparkasse zurück und sagt, warum er sich einen Wechsel in die Politik nicht vorstellen kann.

Von Andrea Wenzel

An seinen Start als Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Augsburg Mitte 2008 kann sich Rolf Settelmeier noch gut erinnern. "Eigentlich wollte ich mit meiner Frau Urlaub in Österreich machen. Aber ich habe sie am Ende nur am Urlaubsort abgegeben und bin zurück nach Augsburg", erzählt er. Auf dem Weg ins Nachbarland hörte er vom folgenschweren Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers, die schließlich gravierende Auswirkungen auch auf den deutschen Finanzmarkt hatte. Settelmeier wollte wissen, inwiefern die Stadtsparkasse Augsburg davon womöglich betroffen sein könnte und trat die Heimreise an. Es sollte nicht die letzte Krise sein, die er mit seinem Bankhaus meistern musste - und er sieht schon eine weitere Herausforderung auf das Geldinstitut und seine Nachfolgerin Sandra Peetz-Rauch zukommen.

"Das mit Lehman war eine Geschichte, die bislang niemand kannte", erzählt Rolf Settelmeier bei seinem Abschiedsinterview im zehnten Stock des Sparkassenhauptsitzes in der Halderstraße. Es folgten staatliche Eingriffe zur Rettung des Bankensystems, darunter auch strengere Anforderungen an die Liquidität und das Eigenkapital von Kreditinstituten sowie Erhöhungen der Regulatorik der Bankenaufsicht. "Wir als Stadtsparkasse Augsburg haben die Folgen des Zusammenbruchs aber gut gemeistert und standen wirtschaftlich weiter gut da." Man müsse Krisen aushalten können, sagt er, während draußen ein Gewitter tobt, Blitze zucken und dicke Regentropfen an die großen Panoramafenster prallen.

