Scheirich bleibt zunächst AfD-Fraktionschef im Rathaus

Der Einzug von AfD-Stadtratsfraktionschef Raimond Scheirich in den Bundestag soll zunächst keine Auswirkungen auf kommunalpolitischer Ebene haben. Scheirich sagte am Montag, bis auf Weiteres werde es in der Stadtratsfraktion keine Änderungen geben. „Wir werden die Entwicklung im neuen Bundestag sowie die Regierungsbildung genau beobachten und bewerten, welche Rahmenbedingungen sich daraus ergeben“, so Scheirich. Priorität habe aktuell, eine starke Stadtratsliste für die Kommunalwahl 2026 aufzustellen.

In der AfD-Stadtratsfraktion hatte es zuletzt nach der Landtagswahl Veränderungen gegeben. Der frühere Stadtrat Markus Striedl gab sein Stadtratsmandat 2023 nach dem Einzug in den Landtag auf, Nachrückerin war Sabine Felker. Der damalige Fraktionschef Andreas Jurca gab sein Amt, nachdem auch er in den Landtag gewählt wurde, auf und blieb einfaches Fraktionsmitglied. Nachfolger als Fraktionsvorsitzender wurde Scheirich.

Nicht mehr in den Bundestag geschafft hat es wie berichtet Ulrike Bahr (SPD). Dafür ist Heike Heubach im Wahlkreis Augsburg-Land/Aichach-Friedberg erneut in den Bundestag gewählt worden. Inwieweit Heubach im Namen der SPD Augsburger Belange im Bundestag vertreten wird, ist noch offen. „Eine Betreuung des Wahlkreises Augsburg-Stadt durch mich ist naheliegend, jedoch möchte ich die abschließenden Abstimmungen noch nicht vorwegnehmen“, so Heubach. Parteiintern soll geklärt werden, ob Heubach oder Christoph Schmid aus Nordschwaben Augsburg als Betreuungswahlkreis bekommen. Heubach hat ihr Abgeordnetenbüro in den Räumen der SPD-Zentrale in der Augsburger Grottenau.