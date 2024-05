Augsburg

vor 16 Min.

Schiff ahoi! Wie ein spezieller Weltrekord-Versuch in Augsburg abläuft

Plus Augsburg gilt in ganz Deutschland als Hochburg der Modellschiffbauer. Einer von Ihnen hat am Wochenende versucht, einen Weltrekord aufzustellen. Ein Besuch.

Von Michael Eichhammer

Die Öffentlichkeit ist nicht zugelassen, als an diesem Samstag in der Gögginger Straße ein Weltrekord-Versuch stattfindet. Der Buddelschiffbauer Matthias Schultz will mit einer seiner Kreationen ins Guinnessbuch der Rekorde – in der Kategorie "Größtes freischwebendes Buddelschiff der Welt". Damit Guinness diesen Superlativ anerkennt, braucht er Augenzeugen, die sein rekordverdächtiges Schiff hinter Glas schriftlich bestätigen. Dafür hat sich Schultz den perfekten Ort ausgesucht: das gemeinsame Treffen des Arbeitskreises Historischer Schiffbau und des Forums für historischen Segelschiffmodellbau in den Räumlichkeiten des Polizei-Sportvereins. Mehr als 70 Modellbau-Experten und 60 Modelle aus Deutschland sind dort vertreten. Doch im Mittelpunkt steht der Weltrekord-Versuch.

Matthias Schultz hält einen Meterstab in das mächtige Glasgefäß, damit die drei Zeugen die Dimensionen seines Schiffsmodells bestätigen können: 40 Zentimeter hoch, rund 37 Zentimeter breit und 38 Zentimeter lang ist das Schiff in dem Gärballon, der ursprünglich 50 Liter Wein fasste. Ob die Guinness-Redaktion den Weltrekord tatsächlich anerkennt, entscheidet sich in spätestens drei Monaten. Mit selbstgebauten Werkzeugen wie Zangen und geformtem Draht hat der gebürtige Bremer, der seit 2018 in Bad Kissingen lebt, das Buddelschiff Stück für Stück in das Glasgehäuse gebracht. Schultz vergleicht die akribische Arbeit mit einem Puzzle. "Teils brauche ich für einen einzigen Mast eine ganze Woche", berichtet er. Insgesamt sieben Monate investierte er in das Projekt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen