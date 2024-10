Schimmel: Kirche St. Thomas muss geschlossen bleiben

Wer dieser Tage die evangelische Kirche St. Thomas im Augsburger Stadtteil Kriegshaber besuchen will, steht vor verschlossenen Türen. Der Grund: Vor wenigen Wochen wurde Schimmel im Innenraum entdeckt, das Gotteshaus deshalb geschlossen. Betroffen sei ausschließlich die Nordwand des Sakralraumes, nicht die weiteren Räume des Kirchenensembles, teilt das evangelische Dekanat Augsburg auf Anfrage mit.

Die Kirche, die 1961 erbaut und in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach saniert wurde, gilt als bedeutendster Kirchenbau der Moderne in Augsburg. Zuletzt wurden von 2019 bis 2020 Teile der Nord- und Ostfassade sowie der Turm instandgesetzt. Die Kosten beliefen sich damals auf rund 625.000 Euro.

Schimmel in Kirche St. Thomas: Was wird aus Weihnachten?

Gottesdienste feiere die Gemeinde nun bis auf Weiteres im Großen Gemeindesaal des St. Thomas-Kirchenensembles, so Dekanats-Sprecherin Irmgard Hoffmann. Sie zieht damit die „Winterkirche“ vor, die in den kalten Monaten auch in der Vergangenheit schon die Sonntagsgottesdienste in den besser heizbaren Gemeindesaal, sowie - im 14-tägigen Wechsel - in die Chapel in der Hooverstraße verlegte.

Aktuell finden laut Hoffmann labor- und bautechnische Untersuchungen des Schimmels und seiner Ursachen statt. Danach entscheidet sich, wie die Maßnahmen zur Behandlung aussehen werden. „Die Gemeinde hofft, die Weihnachtsgottesdienste in der Kirche feiern zu können“, sagt Hoffmann.