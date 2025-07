Augsburger Schlachthof verabschiedet sich von Schweineschlachtung

Am Augsburger Schlachthof wird es auf absehbare Zeit nun offenbar doch keine Schweineschlachtung mehr geben. Der Kauf einer neuen Betäubungsanlage für die Tiere sei laut Schlachthof nach einer wirtschaftlichen Abwägung nicht machbar, so der städtische Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). „Auf absehbare Zeit wird es im Schlachthof keine Schweineschlachtung geben“, erklärte Erben am Montag im Umweltausschuss des Stadtrats.

Wie berichtet hatte das städtische Veterinäramt die Schweineschlachtung im Schlachthof nahe der Berliner Allee vor einem guten halben Jahr verboten, nachdem es mehrmals zu Fehlbetäubungen gekommen war. Es gab mehrere Krisengespräche, der Schlachthof widersprach. Im April hieß es seitens des Schlachthofs dann, dass man eine neue Betäubungsanlage für 150.000 Euro kaufen werde. Allerdings zweifelt man nun wohl an deren wirtschaftlichem Betrieb. Der Schlachthof äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.

Im Gespräch war nach dem Schlachtstopp ein Ausweichen auf einen Schlacht- und Metzgereibetrieb in Buttenwiesen. Laut Erben wäre in Augsburg die Zusammenarbeit mit einer Erzeugergemeinschaft vorgesehen gewesen. Metzger hatten das plötzliche Aus beklagt. Seit dem Verbot wurden in Augsburg nur noch Rinder geschlachtet.