Schläge am Kö: Polizei sichtet Videoaufnahmen

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Augsburger Königsplatz gekommen. Ein Passant verständigte die Polizei.

Leichte Verletzungen hat ein 52-Jähriger am Augsburger Königsplatz am Donnerstagmittag erlitten. Wie die Polizei berichtet, saßen der Mann und ein 38-Jähriger am Kö auf einer Bank. Dabei schlug der Jüngere dem Älteren mehrfach ins Gesicht. Ein Passant verständigte daraufhin die Polizei.

Der Vorfall konnte auch über die Videoüberwachung am Königsplatz gesichtet und zu Beweiszwecken gesichert werden. Der Rettungsdienst behandelte den 52-Jährigen vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Der 38-Jährige zeigt sich bei der Anzeigenaufnahme laut Polizei zunehmend aggressiv und spuckte in Richtung der Beamten. Er wurde schließlich in Sicherheitsgewahrsam genommen und in den Polizeiarrest gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen ihn. (ina)