Schläge beim Joggen nach Zusammenstoß

Als ein Jogger mit einem 24-Jährigen zusammenstößt, hagelt es unvermittelt Schläge. Auch ein Passant bekommt etwas ab.

Weil er beim Joggen versehentlich mit einem entgegenkommenden 24-Jährigen zusammengestoßen ist, hat ein 26-Jähriger Schläge bezogen, berichtet die Polizei. Der Mann joggte am Samstag gegen 15 Uhr in der Frischstraße. Als er um eine Kurve bog, stieß er mit einem 24-Jährigen zusammen, der ihm daraufhin unvermittelt ins Gesicht schlug. Es entstand eine Rangelei, die sich am Boden fortsetzte. Als die beiden Beteiligten sich wieder aufrichteten, kam ein 25-Jähriger hinzu, der ebenfalls vom 24-Jährigen mehrere Schläge ins Gesicht erhielt.

Mann muss von Polizisten gefesselt werden

Der 24-Jährige entfernte sich danach von der Tatörtlichkeit und konnte wenig später von einer Polizeistreife in der Nähe angetroffen werden. Hier weigerte er sich allen polizeilichen Aufforderungen nachzukommen und leistete schließlich Widerstand, als seine Personalien festgestellt werden sollten.

Mithilfe weiterer Streifen konnte der 24-Jährige schließlich gefesselt und in den Polizeiarrest gebracht werden. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen, u.a. wegen Widerstand, tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und Körperverletzung.