Schlägerei am Königsplatz entzündet sich am Krieg in der Ukraine

Mehrere Jugendliche gerieten am Augsburger Königsplatz in Streit. Als die Polizei eintraf, flüchteten sie. Die Ermittlungen zum Vorgang laufen.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt nun auch die Augsburger Polizei. Am Freitagabend gab es eine Auseinandersetzung, in der wohl das Kriegsgeschehen eine wesentliche Rolle gespielt haben muss. Die Ermittlungen der Polizei laufen, zumal noch längst nicht alle Beteiligten identifiziert wurden.

Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Zwischenfall am Freitag gegen 21 Uhr im Bereich des Königsplatzes. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung. Was genau passierte, lässt die Polizei raus. Sie sagt, dass es wechselseitigen Körperverletzungen und Beleidigungen zwischen mehreren Jugendlichen gegeben habe.

Die jungen Leute flüchteten, als die erste Polizeistreife am Tatort eintraf. Mehrere Beteiligte konnten mittlerweile identifiziert werden. Auslöser des Disputs waren wohl Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich des Krieges in der Ukraine, hieß es am Sonntag. Der exakte Hergang der Auseinandersetzung sowie die Tatbeteiligung der handelnden Personen seien Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

