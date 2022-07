Augsburg

07:00 Uhr

Schlägerei beim Kö: Die "Maßkrug-Werferin" wird freigesprochen

Sogar das Unterstützungskommando der Polizei wurde bei der Schlägerei in einer Seitenstraße am Augsburger Königsplatz angefordert. Vor Gericht stand nun eine 28-jährige Frau.

Von Peter Richter

Der Anruf in der Einsatzzentrale der Polizei trifft Samstagabend kurz nach Mitternacht ein. Schlägerei in einer Seitenstraße am Königsplatz. Die Gegend mit einer großen Kneipendichte gilt als "heißes Pflaster". Mehrere Funkstreifen rasen zum Einsatzort. Vorsorglich wird ein Unterstützungskommando (USK), wie bei Spielen der Fußballbundesliga, angefordert. Es herrschte "Chaos", beschreibt acht Monate später ein junger Polizist vor Gericht die Situation. Angelockt durch eine lautstarke Auseinandersetzung auf der Straße haben sich Besucher umliegender Kneipen eingefunden, verfolgen wie Sanitäter eine Frau behandeln. Die 17-Jährige blutet im Gesicht.

