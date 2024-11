Schlägerei in Augsburger Disko: Zwei Personen leicht verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in einer Diskothek im Partnachweg in Lechhausen zu einer Schlägerei gekommen. Laut Polizei kam es gegen zwei Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei bislang unbekannten Tätern und einem 33-Jährigen. Dabei schlugen die Unbekannten offenbar auf den 33-Jährigen ein. Eine 27-Jährige ging dazwischen und wurde ebenfalls durch einen Schlag getroffen. Anschließend stürzte sie zu Boden. Die drei Täter flohen. Die 27-Jährige und der 33-Jährige wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Sie bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3232310 um Hinweise. (klijo)

