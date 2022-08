Schlägerei mit Ukrainern: Videoaufnahmen liefern Erkenntnisse

Anfang Juli hatten sich mehrere Jugendliche am Königsplatz geprügelt. Die Polizei sucht weiterhin vier Tatbeteiligte. Was über die Auseinandersetzung bekannt ist.

Anfang Juli gab es am Augsburger Königsplatz eine Schlägerei, an der mehrere Jugendliche beteiligt waren. Auslöser war offenbar ein Streit über den Krieg in der Ukraine. Zwei junge Leute aus der Ukraine prügelten sich mit vier anderen. Es kam der Verdacht auf, dass es sich um Russlanddeutsche handeln könnte. Das Quartett floh, als die Polizei eintraf. Die Ermittlungen der Polizei brachten bislang kein Ergebnis. Die Tatverdächtigen sind weiterhin nicht bekannt. Dies sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage: "Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf Beteiligung von russischstämmigen Personen."

Zwischenzeitlich hat sich zudem herausgestellt, dass die Schlägerei nicht das Ausmaß hatte, wie anfangs mitgeteilt wurde. Die Polizei sprach zunächst von einer gefährlichen Körperverletzung. Die Auswertung von Videoaufnahmen hat nun ergeben, dass es zu keiner massiven Auseinandersetzung gekommen ist, wie der Polizei-Sprecher weiter informiert. Der Bereich am Königsplatz wird seit dem Jahr von Videokameras überwacht, die die Polizei eingerichtet hat.