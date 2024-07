Schlag gegen nigerianische Mafia: Polizei nimmt weiteren Verdächtigen fest

Drei Monate nach einer Großrazzia in Bayern gegen mutmaßliche Mitglieder einer Gruppierung, die von Polizei und Staatsanwaltschaft der nigerianischen Mafia zugeordnet werden, dauern die Ermittlungen an. Wie Anne Leiding, Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft München I, auf Anfrage berichtet, sitzen inzwischen zwölf verdächtige Männer in Untersuchungshaft. Nach der Aktion im April waren zunächst elf Verdächtige ins Gefängnis gekommen; ein weiterer Beschuldigter wurde später festgenommen, als er aus Nigeria wieder nach Deutschland einreiste. Die Gruppierung soll vor allem in eine Betrugsmasche involviert sein, die Spuren führen dabei auch nach Augsburg.

Jan Kandzora Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis