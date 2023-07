Augsburg

Schlagzeug-Talent Adrian Sommer hat Großes vor

Plus Adrian Sommer gilt als Schlagzeug-Talent. Der 16-Jährige gewann unlängst einen bekannten Wettbewerb. Warum ihm sein Lehrer eine große Zukunft prophezeit.

Von Philipp Scheuerl

Eigentlich könnte Adrian Sommer richtig "flexen". So würden es zumindest seine Altersgenossen sagen. In der Jugendsprache wird der Begriff verwendet, wenn jemand mit einer Sache oder Fähigkeit prahlt oder sich angeberisch in Szene setzt. Mit dem letzten Preis, den er gewonnen hat, kann sich der 16-jährige Augsburger nämlich einen der besten Nachwuchs-Schlagzeuger Deutschlands nennen. Adrian Sommer hat bei "Jugend musiziert" den ersten Platz in der Solo-Kategorie "Pop Drumming" geholt. Er ist ein Zehntklässler, der genau weiß, wie seine Zukunft aussehen soll.

"Schon mit sieben Jahren habe ich mich gefragt, wie Michael Jackson seine Lieder gemacht hat", erzählt Adrian Sommer von seiner Leidenschaft für Musik und vor allem für die Beats. Der Schüler ist elegant gekleidet, seine Frisur sitzt perfekt. Er drückt sich mit Bedacht aus und weiß offenbar, was er will: nämlich der Beste sein. Falls er nicht in der Musikschule übt, komponiert er in der Freizeit seine eigenen Werke, produziert Beats oder macht Deutschrap mit einem Freund. Nebenbei spielt Adrian Sommer noch in der Big Band seiner Schule und seit Neuestem auch im Bayerischen Landesjugendorchester. Schon im vergangenen Jahr hatte der Augsburger bei "Jugend musiziert" den zweiten Platz in der Kategorie "Mallet" mit den Instrumenten Marimbafon und Vibrafon gewonnen.

