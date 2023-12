Schlechte Ergebnisse in der Pisa-Studie: Was Vertreter Augsburger Schulen sagen

Von Andrea Wenzel, Miriam Zissler - vor 16 Min. Artikel anhören Shape

Die Pisa-Ergebnisse haben Lehrer und Schulleiter in Augsburg wenig überrascht. Für das schlechte Abschneiden zählen sie Gründe auf – darunter auch den Lehrermangel.

Mathe und Lesekompetenz: setzen, Note sechs. So könnte man zugespitzt die deutschen Ergebnisse der jüngsten Pisa-Studie zusammenfassen. Deutsche Kinder haben um einiges schlechter abgeschlossen als noch 2018, die Defizite liegen vor allem in den Bereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften. Was aber liegt an den Schulen bzw. am System im Argen, dass die Kinder hierzulande so schlecht abschneiden? Eine Spurensuche in Augsburgs Schulen.

Christian Schwarz leitet die Realschule St. Ursula. Er würde sich mehr Freiheiten für die Schüler außerhalb der Prüfungsfächer wünschen. Foto: Michael Hochgemuth

"Kinder sind psychisch anfälliger als früher" Christian Schwarz , Leiter der Realschule St. Ursula

"Die Pisa-Ergebnisse überraschen mich nicht, auch wenn ich glaube, dass die Länder nicht ohne Weiteres miteinander verglichen werden können. Das Schulsystem in Deutschland hat vielschichtige Probleme. Es geht um die Art und Weise des Unterrichts, den hohen Migrationsanteil, Klassengrößen, Lehrermangel bis hin zur baulichen Situation an vielen Schulen. Es sind heute viel mehr Kinder psychisch anfällig als früher - Kinder sind belastet. Die Gesellschaft wandelt sich immer schneller, die Kinder auch - das Schulsystem kann da nicht Schritt halten. Man müsste sich auf weniger Inhalte konzentrieren und den Kindern in der Schule und zu Hause mehr Ruhe gönnen.

