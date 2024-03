Schlüssel steckte: Auto von Pizzadienst gestohlen

Ein unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit vor einem Pizzaladen in der Lechhauser Straße und fuhr in einem Toyota Aygo davon.

Ein Mitarbeiter eines Pizzalieferdienstes parkte am Montag gegen 18.30 Uhr einen weißen Toyota Aygo neben dem Pizzaladen in der Lechhauser Straße. Als der Mann zehn Minuten später die nächste Pizza ausfahren wollte, war das Auto allerdings nicht mehr da. Offenbar hatte ein bislang Unbekannter die Gelegenheit genutzt, sich in das unversperrte Fahrzeug gesetzt und war dank des steckenden Schlüssels davongefahren, so die Polizei.

Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Toyota hat einen Wert von rund 10.000 Euro. Aus diesem Anlass weist die Polizei Essens- und Paketzusteller darauf hin, auch bei kurzzeitigem Verlassen des Fahrzeugs, dieses abzuschließen und den Schlüssel nicht stecken zu lassen. Manche Täter hätten es genau auf derartige Situationen abgesehen und nutzten spontan sich bietende Gelegenheiten. (ziss)