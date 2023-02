Schmierereien an Fahrzeugen und Briefkästen entdeckt

Die Polizei kann 13 verschiedene Taten in der Innenstadt feststellen. Es könnte weitere Geschädigte geben.

13 durch Schmierereien beschädigte Fahrzeuge oder Briefkästen, sowie je eine beschmierte Spielplatzrutsche und eine Laterne konnten am Samstag von der Polizei festgestellt werden. Die Schmierereien wurden in der Zeit von 13.30 bis 14.30 Uhr in der Remboldstraße und Prinzstraße sowie im Wolfsgässchen angebracht. Die PI Augsburg Süd bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der 0821/323-2710 zu melden. Zudem werden weitere Geschädigte gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei zu melden. (ziss)