Schmierereien an Hauswand: Polizei fasst fünf Männer

Mit Farbstiften und zahlreichen Aufklebern haben mehrere Männer in der Nacht auf Samstag eine Hauswand an der blauen Kappe beschädigt. Gegen 22 Uhr machte ein Zeuge eine Polizeistreife auf mehrere Personen aufmerksam. Die Beamten trafen vor Ort mehrere Männer an, die zunächst flüchteten, kurz darauf aber von mehreren Streifen gestellt werden konnten. Insgesamt konnte die Polizei fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 24 Jahren identifizieren. Der Schaden der Aktion ist nach Angaben der Polizei erheblich und beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Gegen die Männer wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. (gau)

