Schmierereien in Lechhausen und im Univiertel: Polizei ermittelt

In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Häuser in der Lilienthalstraße beschädigt. Die genaue Schadenshöhe wird noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3232710 um Hinweise. Am Dienstag haben zudem ein oder mehrere unbekannte Täter eine Garagenwand in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße mit schwarzer Farbe beschmiert. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen 10 Uhr und 17 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 0821/3232310 um Hinweise. (klijo)

