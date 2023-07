Augsburg

Schmiergeld-System bei den Stahlwerken: Prozess-Serie reißt nicht ab

Plus Ein Bestechungsskandal bei dem Meitinger Stahlwerk hat eine Prozesslawine ausgelöst, 16 Verhandlungen gab es inzwischen, es könnten mehr werden. Jüngst ging es um eine Luxusküche.

Die Serie an Prozessen wegen Schmiergeldzahlungen bei den Meitinger Lech-Stahlwerken, in deren Mittelpunkt zwei ihrer früheren Manager stehen, reißt nicht ab. In dieser Woche endete der 16. Prozess mit Schuldsprüchen, weitere Strafverfahren kündigen sich an. Die Augsburger Staatsanwaltschaft hat seit Beginn der Ermittlungen vor drei Jahren Gelder, Immobilien sowie teure Sportwagen und Motorräder im Wert von mehr als zehn Millionen Euro arretiert. Wobei der mutmaßliche Initiator des Schmiergeldsystems, seit 1995 Geschäftsführer von Lechsped, einer Tochter der Lech-Stahlwerke, nicht mehr belangt werden kann. Er starb noch während der Ermittlungen an einer Krebserkrankung.

Was den vor dem Augsburger Landgericht jetzt zum zweiten Mal aufgerollten Fall so besonders macht: Er drehte sich einzig um die Frage, ob die luxuriöse Küche in der Augsburger Privatwohnung eines der Stahlwerke-Chefs mit Bestechungsgeldern bezahlt worden ist. Die 7. Strafkammer hat dies jetzt eindeutig bejaht und beiden Angeklagten ihre Haftstrafen um weitere drei Monate verlängert. Im Urteil verwies Richter Peter Grünes auf das Geständnis des Managers. Der Maschinenbauingenieur war während des Prozesses, da er seine Strafe größtenteils verbüßt hat, aus dem Gefängnis entlassen worden. Der 57-Jährige hat zugegeben, die Küche mit Bestechungsgeld bezahlt zu haben.

