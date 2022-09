Augsburg

vor 31 Min.

Schmorbrand: Ampel an Kreuzung ausgefallen

Wegen eines Schmorbrands ist am Dienstagabend die Ampel an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße / Neuburger Straße in Augsburg ausgefallen.

Vermutlich ein Schmorbrand im Regelkasten einer Ampelanlage hat am frühen Dienstagabend, gegen 17.45 Uhr, zum Totalausfall der Ampelschaltung an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße / Neuburger Straße zwischen den Stadtteilen Lechhausen und Hammerschmiede geführt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Stördienst verständigt. Da weite Teile der Elektrik betroffen sind, werde die Reparatur einige Zeit in Anspruch nehmen. Der morgendliche Berufsverkehr am Mittwoch wird von der Polizei geregelt. (mac)

