Schnee und Sturm: Hat Augsburg es mit den Sperrungen überzogen?

Plus Witterungsbedingt sperrte die Stadt Anfang Dezember viele Schulen, Bäder und den Stadtwald. München reagierte verhaltener. Wie ein Anwalt die Situation einschätzt.

Für viele ist es der Schnee von gestern, für andere wirkt dieses erste Dezemberwochenende 2023 nach: Es schneite und schneite, in Augsburg fielen in kürzester Zeit bis zu 30 Zentimeter Neuschnee. Dies übertraf die Wettervorhersagen, auch die Stadt hatte nicht damit gerechnet – mit Folgen: Der Nahverkehr wurde vorübergehend eingestellt, städtische Friedhöfe, Hallenbäder, zahlreiche Schulen und Kitas, der Stadtmarkt, der Botanische Garten und der Stadtwald wurden teils für mehrere Tage gesperrt. Das Risiko, dass Menschen durch umstürzende Bäume, abbrechende Äste oder ein einstürzendes Dach verletzt werden könnten, war der Stadt zu hoch. Dass die Augsburger Verwaltung bei entsprechenden Wetterlagen – auch Sturm gehört dazu – öffentliche Einrichtungen schließt, kommt immer häufiger vor, sie geht teils restriktiver vor als andere Kommunen. Doch woran liegt das – und muss das wirklich sein?

"Es ist ein neuralgischer Punkt", erklärt der Augsburger Anwalt Moritz Bode. "Wir hatten Anfang Dezember ungewöhnlich viel und schweren Schnee." In solchen Situationen könne sich eine Kommune herausnehmen, Verordnungen für Schließungen zu erlassen. Tue sie das nicht und ein Spaziergänger werde beispielsweise durch einen herabfallenden Ast im Stadtwald verletzt, wäre die Stadt ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen. Der Betroffene könnte sie auf Schmerzensgeld verklagen. "Deshalb ist man wohl lieber auf Nummer sicher gegangen", so Bode. Zudem dürfte eine Rolle gespielt haben, dass die Stadt bei diesem Thema besonders sensibilisiert ist: Im Juli 2021 wurde ein 20 Monate altes Mädchen auf einem Spielplatz in Oberhausen von einem umfallenden Baum erschlagen.

