Schnelles Auf, schnelles Ab: Corona-Lage in Augsburg entspannt sich

Nach dem rapiden Anstieg mehrerer Kennzahlen deutet vieles in Augsburg auf eine Entspannung hin. Die Corona-Fälle am UKA waren zuletzt rückläufig – wie lange noch?

Nach dem zwischenzeitlich rapiden Anstieg diverser Corona-Kennzahlen zeichnet sich in Augsburg immer mehr eine Entspannung der Situation ab. "Wir erleben tatsächlich eine rasche relative Entspannung der zwischenzeitlich sehr angespannten Lage in unserem Haus", erklärt André Fuchs, Oberarzt für Infektiologie am Universitätsklinikum (UKA). Die Fallzahlen seien in der vergangenen Woche "deutlich rückläufig" gewesen. Am Dienstag waren dort 91 positiv getestete Personen in stationärer Behandlung - 88 auf der Normal-, drei auf der Intensivstation -, eine Woche zuvor waren es exakt 50 mehr (132 normal, neun intensiv).

Corona-Lage stabilisiert sich in Stadt und Uniklinikum Augsburg

Mit etwas zeitlichem Vorlauf zeigt sich die Entwicklung auch in der Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert gilt - unter anderem aufgrund deutlich weniger Testungen und Verzögerungen in den Meldeketten nach Wochenenden - als verzerrt, dient aber zumindest als Indikator. Am Dienstag wurden 486,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert, vor rund zwei Wochen lag der Wert knapp doppelt so hoch. Knapp 3600 Augsburgerinnen und Augsburger gelten derzeit als infiziert.

In welche Richtung sich die Fallzahlen am UKA entwickeln werden, ist nach Auskunft von Infektiologe Fuchs derzeit schwer abzuschätzen. "Ich vermute hinter dem sehr deutlichen, aber letztlich auch rasch vorübergehendem Anstieg der Corona-Fallzahlen der vergangenen Wochen mehrere Effekte: Wetterumschwung, Reiserückkehrer, Volksfeste, nachlassende Bereitschaft zum Maske tragen im öffentlichen Raum." Er befürchte jedoch auch, dass "wir nur eine Art Präludium der Herbstwelle erlebt haben und sich der derzeitige Trend rückläufiger Fallzahlen nicht lange fortsetzen wird."

Gesundheitsamt meldet neun Corona-Todesfälle

Nach Angaben des Gesundheitsamts sind in der vergangenen Woche neun Personen im Zusammenhang mit der Pandemie ums Leben gekommen. Dabei handelte es sich um sechs Patienten der Jahrgänge 1932, 1940, 1937, 1943, 1945 und 1955 sowie um drei Patientinnen der Jahrgänge 1935, 1945 und 1931. Damit stieg die Zahl der offiziell registrierten Corona-Toten in Augsburg auf 726.