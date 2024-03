Augsburg

11:00 Uhr

Schockanruf: 23-jährige "Abholerin" reiste extra nach Augsburg

Mit sogenannten Schockanrufen wollen Kriminelle Menschen um ihr Erspartes bringen. Um so einen Fall ging es nun am Augsburger Amtsgericht.

Plus Mit einem Schockanruf sollten zwei ältere Neusässer um ihr Vermögen gebracht werden. Doch die Polizei hörte mit. Eine junge Frau stand nun in Augsburg vor Gericht.

Von Michael Siegel

Weil eine 23-Jährige versucht haben soll, zwei ältere Leute in Neusäß um ihr Hab und Gut zu bringen, musste sie sich vor einem Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts verantworten. Die Frau sollte als sogenannte Abholerin nach einem Schockanruf 50.000 Euro in Empfang nehmen. Allerdings kam es nicht dazu, die Opfer hatten im letzten Moment Verdacht geschöpft. Was keiner der Kriminellen wusste: Die Polizei observierte die versuchte Geldübergabe und nahm die Abholerin fest, als sie ihr Hotel in Augsburg betreten wollte.

Die 23-Jährige erklärte bei ihrer Befragung durch Richter Matthias Nickolai, drei kleine Kinder zu haben. Diese lebten derzeit beim Vater in Breslau, sie selbst sitze seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft. Zwar würde die älteste, fünfjährige Tochter sonst bei der Oma in Hamburg leben, das gehe aber nicht, weil sich auch diese derzeit in Untersuchungshaft befinde. Der Frau wird die Beteiligung an vergleichbaren Betrugsdelikten vorgeworfen wie der 23-jährigen Tochter, demnächst soll ihr der Prozess gemacht werden. Schon einen Schritt weiter ist eine Halbschwester der Angeklagten, die in Augsburg zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt worden war. Auch sie hatte mehrfach bei der Betrugsmasche "Schockanruf" mitgewirkt, wobei es in ihrem Fall zunächst auch zu Geldübergaben gekommen war. Die Halbschwester konnte dann dingfest gemacht werden, weil ein mutmaßliches Betrugsopfer, ein Augsburger Senior, die Masche durchschaut und rechtzeitig die Polizei verständigt hatte.

