Prozess in Augsburg

11:30 Uhr

Schockanruf: Er wollte einer 91-jährigen Augsburgerin Tausende Euro abknöpfen

Plus Ein sogenannter "Geldabholer" einer Betrüger-Bande ist in Augsburg bei seiner Tat gestoppt worden. Warum die Polizei dem 20-Jährigen auf den Fersen war.

Von Michael Siegel

"Eine Sauerei" sei das gewesen, was der Angeklagte und Mittäter ihren Opfern angetan haben, da waren sich Anklage, Verteidigung und Gericht einig. Mit Schockanrufen haben die Täter Menschen verunsichert, um sie – wie eine 91-jährige Augsburgerin - um Ersparnisse zu bringen. In diesem Fall war aber die Polizei informiert. Sie nahm den Mann noch am Tatort in Lechhausen fest. Der 20-jährige sogenannte "Abholer" saß seitdem über sieben Monate in Untersuchungshaft. Nun stand er vor Gericht.

