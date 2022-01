Augsburg

06:30 Uhr

Schreie, Beleidigungen, Drohungen: Was Mitarbeiterinnen in Arztpraxen erleben

Plus Die Beschäftigten in Augsburger Haus- und Kinderarztpraxen werden beschimpft, bis Tränen fließen - vor allem, wenn es um Impfungen geht. Was sie sich wünschen.

Von Fridtjof Atterdal

In der anhaltenden Corona-Pandemie scheinen manche Menschen die einfachsten Regeln des Anstandes zu vergessen. Vor allem in Arztpraxen wird der Ton der Patientinnen und Patienten rauer. Da werde geschrien, beleidigt und gedroht, bis bei den Frauen an der Anmeldung die Tränen fließen, berichten Ärzte. Während die medizinischen Fachangestellten (MFA) in der Praxis Überstunden und Wochenenddienste schieben, um die Ärzte bei der Impfkampagne zu unterstützen, haben viele Patienten keine freundliches Wort für sie übrig. "Es fehlt an Respekt und Wertschätzung", sagt der ärztliche Leiter des Augsburger Impfzentrums, Dr. Andreas Schneider, der das Problem in seiner Arztpraxis regelmäßig miterleben muss.

