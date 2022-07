Schüler aus dem Bärenkeller gewinnen bei Fotowettbewerb

Mit ihrem Nachrichtenuniversum schaffen es die Schülerinnen und Schüler der Deutschklasse auf den zweiten Platz und erfüllen sich mit dem Geldpreis einen Wunsch.

Die Deutschklassen an der Mittelschule Bärenkeller sind etwas Besonderes. "Darin befinden sich Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Ländern, die noch nicht lange in Deutschland sind. In einem Jahr sollen sie so gut Deutsch lernen, dass sie eine Regelklasse besuchen können", erklärt Konrektorin Alexandra Würzer-Beck. Drei derartige Kombiklassen gibt es an der Schule. Die Klasse 7 - 8 DKG hat beim Projekt "Zeitung in der Schule" (ZISCH) unserer Zeitung teilgenommen. In diesem Jahr waren 980 Klassen - mit zusammen mehr als 21.000 Kindern und Jugendlichen - aus dem Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatausgaben mit von der Partie. Zwei Wochen (Grundschule) und vier Wochen (Mittelschule) lang erhielten die Schülerinnen und Schüler in ihrem Klassenverband Zeitungen, die sie im Unterricht lesen, auswerten und diskutieren konnten.

Schüler der Mittelschule Bärenkeller gewinnen Fotowettbewerb

"Wir haben die Zeitung täglich gelesen und Wörter übersetzt. Die Artikel über das Weltgeschehen haben meine Schüler besonders interessiert. Etwa der Artikel über ein somalisches Mädchen. Ich habe beispielsweise auch vier Schülerinnen aus Somalia in der Klasse", berichtet Klassenlehrerin Constanze Hornung. Das Klassenzimmer war nach einem Besuch im Augsburger Planetarium ohnehin schon mit Planeten geschmückt. Für den ZISCH-Fotowettbewerb begaben sie sich mit ihren gemalten Bildern und dem Foto ins Nachrichtenuniversum und gewannen einen Geldpreis in Höhe von 200 Euro. Damit konnte sich die Klasse einen Wunsch erfüllen: Es ging ins Bowlingcenter. Zur Stärkung gab es Pizza.