Schüler statt Geflüchtete: In Augsburg könnte nun doch noch Raum für eine Realschule entstehen

Noch vor zweieinhalb Jahren kamen viele Flüchtlinge in Augsburg an - eine Entwicklung mit Folgen: Betten für Geflüchtete waren rar, Stadt Augsburg und Regierung von Schwaben suchten händeringend neue Unterkünfte. Die Behörden sprachen damals von einer „angespannten Unterbringungssituation“, die über lange Zeit unverändert war. Nun hat sich die Lage verändert: Weil weniger Geflüchtete in Augsburg ankommen, müssen derzeit keine neuen Unterkünfte mehr angemietet werden. Das schafft Freiräume für andere Nutzungen: Das Areal am alten Bayernkolleg beispielsweise kann anders verwendet werden - etwa für eine Übergangslösung der neuen Realschule, die im Augsburger Osten errichtet werden soll.
Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden