Schüler statt Geflüchtete: Statt zur Unterkunft könnte ein Gebäude zur Schule werden

Augsburg

Schüler statt Geflüchtete: In Augsburg könnte nun doch noch Raum für eine Realschule entstehen

Weil weniger Geflüchtete in Augsburg ankommen, sinkt der Bedarf an Unterkünften. Das birgt Chancen für ein Problem, für das die Stadt seit langem nach Lösungen sucht.
Von Miriam Zissler
    Das ehemalige Schülerwohnheim am alten Bayernkolleg steht leer. Das Gebäude sollte künftig als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge genutzt werden. Jetzt gibt es ganz andere Pläne.
    Das ehemalige Schülerwohnheim am alten Bayernkolleg steht leer. Das Gebäude sollte künftig als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge genutzt werden. Jetzt gibt es ganz andere Pläne. Foto: Marcus Merk

    Noch vor zweieinhalb Jahren kamen viele Flüchtlinge in Augsburg an - eine Entwicklung mit Folgen: Betten für Geflüchtete waren rar, Stadt Augsburg und Regierung von Schwaben suchten händeringend neue Unterkünfte. Die Behörden sprachen damals von einer „angespannten Unterbringungssituation“, die über lange Zeit unverändert war. Nun hat sich die Lage verändert: Weil weniger Geflüchtete in Augsburg ankommen, müssen derzeit keine neuen Unterkünfte mehr angemietet werden. Das schafft Freiräume für andere Nutzungen: Das Areal am alten Bayernkolleg beispielsweise kann anders verwendet werden - etwa für eine Übergangslösung der neuen Realschule, die im Augsburger Osten errichtet werden soll.

