Schüler und Studenten pflanzen gemeinsam Bäume

An der Friedberger Straße in Augsburg startete ein Projekt, das nicht nur den Initiatoren helfen soll. Auch die Gesellschaft profitiert.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft, das war das Motto einer Baumpflanzaktion, die Lehramts-Studierenden der Uni Augsburg gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Maria Stern organisiert haben. Auf einer Freifläche an der Afrabrücke (Friedberger Straße), die das Augsburger Amt für Grünordnung zur Verfügung stellt, wurden 50 einheimische Bäume gesetzt. Das Maria-Stern-Gymnasium gehört zum Schulwerk der Diözese Augsburg, das in den nächsten Wochen weitere 140 Bäume und Sträucher an seinen Schulen pflanzen.

Insgesamt ist das Projekt für die Zukunft angelegt: Für jedes Kind, das ab diesem Schuljahr neu an eine Schulwerks-Schule kommt, soll ein solcher "Bildungsbaum" gepflanzt werden, im Schnitt kommen dadurch jährlich rund 2500 Bäume hinzu, so das Schulwerk. Die Schülerinnen und Schüler sollen durch die Aktion spielerisch für Umweltschutz und Nachhaltigkeit sensibilisiert werden, gleichzeitig sammeln die Lehramts-Studierenden Erfahrungen, von denen sie später als Lehrerinnen und Lehrer profitieren können.