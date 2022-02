Schüler von St. Stephan bauen Apparaturen der Antike nach

Modelle des P-Seminars "Wunder Antike Technik" werden bis Anfang April im Römischen Museum gezeigt.

Ob Weihwasserspender, Alarmanlage oder Theater-Hebemaschine "Deus ex machina" - das interdisziplinäre P-Seminar "Wunder Antike Technik" des Gymnasiums bei St. Stephan lässt die Besucher des Römischen Museums in Augsburg staunen: Zehn Apparaturen aus der Antike haben die Schülerinnen und Schüler der zwölften Jahrgangsstufe in Originalgröße oder als Modell nachgebaut. Nun werden diese im städtischen Museum mit umfangreichen Begleitmaterialien für Jung und Alt bis zum 3. April ausgestellt.

Manch antike Technik brachte die Augsburger Schüler an ihre Grenzen

Gestaunt haben die 14 Zwölftklässler, die sich unter der Leitung von Altgriechischlehrerin Anja Reichelt und Mathematik- und Physiklehrer Markus Großhauser mit den technischen Fertigkeiten antiker Philosophen und Naturwissenschaftler, wie Aristoteles (4. Jahrhundert vor Christus) oder Archimedes (3. Jahrhundert vor Christus), über rund eineinhalb Jahre beschäftigt haben, selbst oftmals. "Wir sind manches Mal mit gegenwärtigen technischen Kenntnissen an unsere Grenzen gestoßen, wenn wir versucht haben, die Apparaturen nachzubauen", erzählt Schüler Luca Gaurieder.

So ließ sich der erste bekannte Roboter der Menschheitsgeschichte, eine automatische Dienerin nach den Plänen des Erfinders Philon von Byzanz (3. und 2. Jahrhundert vor Christus), nicht realisieren. Sie ist jedoch als Videoanimation in der Ausstellung zu sehen. Dennoch, so Luca, habe die Beschäftigung in dem Seminar viel Freude bereitet, denn viele der Geräte "gehören noch heute zu unserem Alltag", wie Bohrer oder Webstuhl, und die Mitschüler hätten sich beim Tüfteln in Corona-konformen Kleingruppen in Garagen und Kellern gegenseitig unterstützt.

Ausstellung im Römischen Museum bietet auch interaktive Elemente

Die ganz praktische Anwendung einzelner Geräte können die Besucher des Römischen Museums in der interaktiven Ausstellung nun erproben: So kann mithilfe eines Messgeräts namens Dioptra, entwickelt vom Mathematiker Archimedes, ein Bild vermessen oder durch eine Tür gegangen werden, die einen Alarm auslöst. Diese Alarmanlage soll von Heron von Alexandria entworfen worden sein. Zudem sind alle Exponate mit Begleittext und Audioguide per QR-Code ausgestattet. Für Kinder und Junggebliebene gibt es eine Taschensonnenuhr und die Dioptra als Bastelbogen zum Nachbau. (AZ)

