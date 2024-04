Augsburg

11:00 Uhr

Schülerzeitungen als Sprachrohr für junge Augsburger

Viele Schülerinnen und Schüler sind ebenso an Politik und Gesellschaft interessiert wie an schulbezogenen Themen. Schülerzeitungen decken beides ab.

Plus Von Lehrersprüchen bis hin zu politischen Kommentaren: Was steckt in Augsburger Schülerzeitungen und was macht sie besonders?

Von Michael Stelzl

Zwar liegt in vielen Haushalten morgens noch eine Tageszeitung auf dem Tisch, die Themen unterscheiden sich jedoch oft von der Lebensrealität vieler Schülerinnen und Schüler. Politiker bekräftigen zwar, im Interesse der kommenden Generationen zu handeln, doch fehlt Minderjährigen häufig eine effektive Lobby noch das Wahlrecht, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Eine Möglichkeit, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen und wichtige Inhalte aus der Perspektive jüngerer Generationen zu beleuchten, sind Schülerzeitungen. Die Themen in den Ausgaben der Augsburger Schulen reichen dabei von Demokratiebildung bis hin zu den sieben Todsünden.

Die Inhalte sind dabei vor allem für Jugendliche der jeweiligen Schule zugeschnitten. "Oft sind Schülerzeitungen ein Mix aus schulbezogenen Geschichten, humorvollen Texten, aber auch vielen gesellschaftlichen und politischen Inhalten", erklärt Konstantin Sixt. Als Mitarbeiter des Ministerialbeauftragen für Gymnasien in Schwaben ist er für die Schülermitverantwortungen und die Schülerzeitungen im Bezirk verantwortlich. "Mir ist wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler kritisch mit den Themen auseinandersetzen und in ihren Artikeln keine vorgefertigten Meinungen übernehmen", sagt Sixt. "Dabei dürfen sie auch Kritik äußern, aber in fairer Art und Weise", führt er fort.

