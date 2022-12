Augsburg

Schüsse auf Angreifer in Asylheim hat keine rechtlichen Konsequenzen

Anfang April war es in dieser Asylunterkunft im Augsburger Stadtteil Lechhausen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Plus Bei einem Polizeieinsatz in einem Augsburger Asylheim im Frühjahr hatte die Polizei auf einen Angreifer geschossen. Wie es in dem Fall weiterging.

Für Aufsehen hatte Anfang April dieses Jahres ein größerer Einsatz der Polizei in einem Lechhauser Gewerbegebiet gesorgt. Die Beamten waren zu einem Asylheim in der Zusamstraße ausgerückt. Dort hatte ein 22-Jähriger offenbar einen Mitarbeiter der Unterkunftsaufsicht mit einem Messer bedroht. Bei dem Einsatz fielen mehrere Schüsse. Der Vorfall hat jedoch kein rechtliches Nachspiel.

