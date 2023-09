Schützen weihen ihre neue Anlage ein

Der Königlich Privilegierte Schützenverein Augsburg blickt auf eine lange Geschichte zurück. Dennoch trainieren die Mitglieder auf dem neuesten Stand der Technik.

Der Königlich Privilegierte Schützenverein Augsburg kann als ältester Verein der Stadt Augsburg auf eine lange Geschichte seit dem Jahr 1430 in der Augsburger Rosenau zurückblicken. Ging es damals darum, die Verteidigungskraft der Stadt zu sichern, messen sich heute Schützen in sportlichem Wettkampf an historischer Stelle miteinander. Nun hat der Verein seine Schießanlage für Luftdruckwaffen modernisiert, auf seinen Schießständen setzt er moderne elektronische Zielerfassung ein. Eingeweiht wurde die Anlage mit einem Festakt und einem Eröffnungsschießen.

Um den Sportschützen beste Trainingsbedingungen zu bieten, entschloss sich der Verein, seine Sportanlage für Druckluftwaffen zu modernisieren. Während der dreimonatigen Bauphase wurden durch engagierte Mitglieder über 800 Stunden Eigenleistung erbracht, um die 24 Schießstände auf den neusten Stand der Technik umzubauen. Statt Papierscheiben und elektrischen Seilzuganlagen erfolgt die Trefferaufnahme nun mit elektronischen Messrahmen, welche die Position der durchfliegenden Projektile vermisst und in Echtzeit den Schützen und Zuschauern auf Monitoren darstellt. Solche Systeme stellen bereits seit einigen Jahren bei nationalen und internationalen Wettkämpfen eine Grundvoraussetzung dar und ermöglichen es den Zuschauern, das sportliche Geschehen attraktiv live mitzuverfolgen.

Am Eröffnungsschießen nahmen neben den Mitgliedern des Königlich Privilegierten Schützenvereins Augsburg ebenfalls Mitglieder der Schützenvereine Altstadt Augsburg sowie Gartenstadt Spickel teil, deren Vereine über keine eigenen Schießstände verfügen. Nach der Begrüßung durch den 1. Schützenmeister Matthias Wolczyk, welcher sich freute, dass auf der Anlage bald wieder regionale und überregionale Meisterschaften stattfinden werden, würdigte Stadtrat und Referent für Kultur, Welterbe und Sport Jürgen Enninger die Bemühungen des Schützenvereins um den Schießsport und betonte die perfekten Trainingsmöglichkeiten für Schützen auf der größten Schießanlage im Stadtgebiet vor zahlreichen Gästen und Vertretern des Sportschützengaus Augsburg. (AZ)