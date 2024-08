Die Geschichte vom "gemeinen" Schuhdieb in Augsburg

Derzeit sind die zehn Kinder, die die Großtagespflege Mamma Maria in der Jakobervorstadt besuchen, in den Ferien. Auch die beiden Erzieherinnen machen Sommerurlaub. Am Montag, 26. August, geht der Betrieb im Meister-Veits-Gässchen wieder los. Der Ärger über das, was vor den Ferien passierte, ist bei der Leiterin aber noch nicht verraucht. Es geht um einen Dieb, der Kinderschuhe mitgenommen hat. Ob der Täter damit glücklich geworden ist, bezweifelt die Leiterin. Sie vermutet, dass der Dieb kurz nach der Tat einen Ausschlag im Gesicht bekommen haben könnte.

Der Sachverhalt über den Diebstahl wird öffentlich geschildert. An den Fenstern im Erdgeschoss des Eckhauses, in dem die Großtagespflege untergebracht ist, informieren Aushänge über den Ärger der Verantwortlichen. „Gemeiner Dieb gesucht“, heißt es in roten Buchstaben. Tattag war am Donnerstag, 18. Juli, also vor knapp einem Monat. Wie üblich seien die Schuhe nach dem Spielplatzbesuch vor die Türe gestellt worden. Zwischen 14 und 14.30 Uhr muss der Täter zugegriffen haben. Die unbekannte Person war wählerisch: Sechs Paar Sommerschuhe nahm sie mit, zwei Paar ließ sie stehen.

Icon Vergrößern Das ist das Schreiben, das an der Großtagespflege Mamma Maria aushängt. Foto: Michael Hörmann Icon Schließen Schließen Das ist das Schreiben, das an der Großtagespflege Mamma Maria aushängt. Foto: Michael Hörmann

Die Leiterin der Einrichtung und Eltern sind auch deshalb sauer, weil Kinderschuhe Geld kosten und in der Regel nicht sehr lange halten, weil die Füße der Kinder größer werden. Der Polizei wurde der Vorfall gemeldet.

Ringelröteln gingen in der Augsburger Einrichtung herum

Damit könnte die Geschichte eines Diebstahls von Kinderschuhen zu Ende sein, ist sie jedoch nicht. Was der Dieb nicht wissen konnte, teilt eine Mama im Informationsschreiben mit: „Denken Sie mal kurz daran, dass es in Einrichtungen der Kinderbetreuung frische Bakterien und Viren gratis gibt.“ Es wird ferner erwähnt, dass kurz zuvor Ringelröteln in der Großtagespflege aufgetreten seien. Es handelt sich um eine ansteckende Kinderkrankheit, die kein Spaß, sei schreibt die Mutter. Sie gehe davon aus, dass der Täter einen Ausschlag im Gesicht bekommen werde.

Im Schreiben wird dem Dieb mitgeteilt, dass er die gestohlenen Schuhe hätte zurückbringen können. Dies ist bislang nicht geschehen. „Wir werden sehen, wie es weitergeht“, sagt die Leiterin am Dienstag gegenüber unserer Redaktion.