Schul-Abriss und Museums-Neubau? Augsburg will am Predigerberg neu planen

Womöglich werden die Schulbauten am Predigerberg abgerissen und sollen zusammen mit einem Römischen Museum neu gebaut werden.

Plus Es ist fraglich, ob sich eine Sanierung der Berufsschule am Predigerberg noch lohnt. Nun wird geprüft, wie die Chancen für einen Neubau zusammen mit einem Museum stehen.

Es ist inzwischen elf Jahre her, dass das Römische Museum in Augsburg von einem auf den anderen Tag zumachen musste: In der Dominikanerkirche, wo die Stadt seit 1966 römische Funde präsentiert hatte, hatten sich angesichts des Gewichts der Ausstellungsstücke Risse im Boden gebildet. Seitdem läuft die Sanierung der säkularisierten Kirche, und ebenso schleppend gehen die Bemühungen für den Bau eines neuen Museums voran. Nun gibt es aber Bewegung.

Demnächst wird von einem Planungsbüro geprüft, ob auf dem Gelände der benachbarten Berufsschule für soziale Berufe zusätzlich Platz genug wäre für Erweiterungsflächen für Holbein-Gymnasium und Ulrichschule und einen Museums-Neubau. Ein Wieder-Umzug des Museums in die sanierte Dominikanerkirche kommt nicht infrage. "Die Dauerausstellung lässt sich dort nicht unterbringen", so Kulturreferent Jürgen Enninger (Grüne). Die Statik passe nicht, in der früheren Kirche sei ein modernes Konzept auch schwierig umsetzbar.

