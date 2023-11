Augsburg

11:50 Uhr

Der Schulalltag in Containern an der Anna-Grundschule läuft nicht rund

Plus Nachdem an der Augsburger Grundschule eine umfassende Sanierung läuft, wurden Schüler in Container ausquartiert. Doch dort gebe es einige Mängel, sagen Eltern.

Seit diesem Schuljahr können nicht mehr alle Schülerinnen und Schüler der St.-Anna-Grundschule in ihrem Schulgebäude an der Schaezlerstraße in der Innenstadt unterrichtet werden. Die Schule wird in den kommenden Jahren umfassend saniert - die dritten und vierten Klassen werden ausquartiert. Sie nutzen einen Teil der Klassenzimmer in der Containeranlage auf dem Schulgrundstück des Peutinger-Gymnasiums. Seit September läuft dort vieles nicht rund, kritisieren nicht nur die Eltern.

Die Liste der Kritikpunkte, die eine Vielzahl von Müttern und Vätern unserer Redaktion geschildert haben, ist lang. So verfügen die Container weder über eigene Toiletten noch über fließendes Wasser. Das habe zur Folge, dass die Kinder nur gesammelt samt Aufsichtsperson zu Toiletten ins angrenzende Peutinger-Gymnasium gehen dürften. Für einen Vater ist das "nicht akzeptabel", er habe sein Kind aufgefordert jegliche Anordnungen der Lehrer zu ignorieren und auf die Toilette zu gehen, wann es eben muss.

