Schulbegleitung für Kinder mit Beeinträchtigungen wird umorganisiert

Kinder mit körperlichen und geistigen Handicaps benötigen zum Teil Schulbegleiter. Künftig soll es neben individueller Assistenz auch eine Pool-Lösung geben.

Schülerinnen und Schüler mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung haben teils Anspruch auf eine Schulbegleitung, damit ihnen das Lernen im regulären Unterricht ermöglicht werden kann. In Augsburg wurde nun eine Pool-Lösung für die Schulbegleitung erarbeitet, die im Bildungs- und Jugendhilfeausschuss einstimmigen Zuspruch erhielt. So soll künftig die Anzahl von Schulbegleitern in einer Klasse "so gering wie nötig" gehalten werden, sagt Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU).

Neues Konzept bei den Schulbegleitern soll für "weniger Unruhe" im Klassenzimmer sorgen

Bisher gab es für Kinder und Jugendliche mit entsprechendem Bedarf eine individuelle Lösung. Das hatte zur Folge, dass teils "mehrere Schulbegleiter von verschiedenen Trägern in einem Klassenzimmer saßen", erklärte Schenkelberg. Ziel des neuen Konzepts sei es, individuelle Leistungsansprüche zu bündeln und personell zusammenzuführen. Das soll unter anderem zu "weniger Unruhe" während des Unterrichts führen. Zudem könnten innerhalb einer Pool-Lösung, Vertretungen besser eingeteilt werden.

Jugendamtsleiter Joachim Herz betonte, dass das immer eine Einzelfallentscheidung bleibe, ob ein Kind oder Jugendlicher einen festen Schulbegleiter benötige oder an die Pool-Lösung angeschlossen werden könne. "Ein Ziel ist es auch, von der Stigmatisierung wegzukommen. Wer mit einem Schulbegleiter unterwegs ist, fällt natürlich auch am meisten auf", sagte er. (ziss)

