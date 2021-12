Schulcontainer am Peutinger-Gymnasium lindern Raumnot

Plus Aufgrund der laufenden Generalsanierung braucht das Augsburger Peutinger-Gymnasium dringend Ausweichmöglichkeiten. Zwölf zusätzliche Zimmer schaffen Platz.

Seit Jahren wird das Peutinger-Gymnasium saniert. Bis zum Sommer 2023 soll die Schule in Sachen Brandschutz endgültig auf den neuesten Stand gebracht werden. Damit die Bauarbeiten auch während des laufenden Schulbetriebs vorangehen, werden derzeit Ausweichmöglichkeiten geschaffen und Container aufgestellt.