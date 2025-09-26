Kinderporno-Verdacht gegen Augsburger Musiklehrer: So äußert sich die betroffene Schule

Das Entsetzen bei der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg, kurz SuMMA, ist offensichtlich groß. „Die Ermittlungen erschüttern unsere gesamte Schulfamilie“, heißt es dort. Ein langjähriger Musiklehrer des städtischen Instituts wurde wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie Ende August festgenommen. Der 58-jährige Augsburger sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ihm werden noch weitere Vorwürfe zur Last gelegt. Unter anderem soll er Schülerinnen unter den Rock gefilmt haben. Musikschule und Stadt gehen mit dem Fall, den Polizei und Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag öffentlich gemacht haben, offen um – und nehmen Stellung.

