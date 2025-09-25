Icon Menü
Schule reagiert nach Kinderporno-Verdacht gegen Augsburger Musiklehrer

Augsburg

Kinderporno-Verdacht gegen Augsburger Musiklehrer: So äußert sich die betroffene Schule

Über 20 Jahre hat ein Musiklehrer an der städtischen Sing- und Musikschule gearbeitet, jetzt gibt es schwere Vorwürfe gegen ihn. An der Schule ist man „erschüttert“.
Von Ina Marks
    • |
    • |
    • |
    Die städtische Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg ist in der Innenstadt im Zeughaus beheimatet. Ein Musiklehrer der Einrichtung ist Ende August verhaftet worden.
    Die städtische Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg ist in der Innenstadt im Zeughaus beheimatet. Ein Musiklehrer der Einrichtung ist Ende August verhaftet worden. Foto: Ina Marks

    Das Entsetzen bei der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg, kurz SuMMA, ist offensichtlich groß. „Die Ermittlungen erschüttern unsere gesamte Schulfamilie“, heißt es dort. Ein langjähriger Musiklehrer des städtischen Instituts wurde wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie Ende August festgenommen. Der 58-jährige Augsburger sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ihm werden noch weitere Vorwürfe zur Last gelegt. Unter anderem soll er Schülerinnen unter den Rock gefilmt haben. Musikschule und Stadt gehen mit dem Fall, den Polizei und Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag öffentlich gemacht haben, offen um – und nehmen Stellung.

