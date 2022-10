Augsburg

Schulen und Theater: Dafür will die Stadt in den kommenden Jahren Geld ausgeben

Plus Neue Projekte wird es in Augsburg 2023 und 2024 kaum geben, für den Perlach hat die Stadt aber Geld eingeplant. Die Verschuldung wird auf ein Rekordniveau steigen.

Die Stadt sieht angesichts der unsicheren Wirtschaftslage in den kommenden beiden Jahren keinen Spielraum, neue Projekte anzugehen. Zwar werden die Investitionen 2023 und 2024 mit jeweils mehr als 150 Millionen Euro ein Rekordniveau erreichen, allerdings fließt ein Großteil dieses Geldes in laufende Schulsanierungsprojekte sowie in die Theatersanierung. Angesichts der im Sommer bekannt gewordenen möglichen Kostensteigerungen beim Theater ist ein möglicher Zusatzkredit eingeplant - in der Folge dürfte die Verschuldung der Stadt Ende 2024 mit 488 Millionen Euro einen Höchststand erreichen.

