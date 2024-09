Schuss am FCA-Stadion: Urteil gegen Polizisten ist rechtskräftig

Ende August wurde Maximilian K. vom Landgericht Augsburg zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt – nun ist klar: Der Polizist, der im vergangenen Jahr am Stadion des FC Augsburg einen Schuss aus seiner Dienstwaffe abgegeben hatte, hat keine Revision eingelegt. Dies bestätigt ein Sprecher des Landgerichts auf Anfrage unserer Redaktion. Damit ist das Urteil gegen den 28-jährigen Polizeibeamten rechtskräftig. Was weitreichende persönliche Konsequenzen bedeutet.

Schuss aus Dienstwaffe am FCA-Stadion: Urteil gegen Polizisten Maximilian K. ist rechtskräftig

Wie es genau dazu kam, dass K. an jenem 19. August 2023 einen Schuss aus seiner Dienstwaffe abgab, konnte auch der Prozess letztlich nicht klären. Maximilian K. war damals Mitglied des Unterstützungskommandos (USK) der Bereitschaftspolizei, das sich während des Heimspiels des FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach (4:4) in Rufbereitschaft auf dem Stadiongelände aufhielt. Es war ein heißer Samstagnachmittag, mehrere Polizeibeamte begannen eine Wasserschlacht. Irgendwann stand K. an einem Dienstfahrzeug, in dem vier Polizeikollegen saßen. Nachdem sich die Tür des Busses geöffnet hatte, machte er einen Schritt zurück, zog die Dienstwaffe, nahm eine Schussposition ein und gab einen Schuss ab. Das Projektil verfehlte den Kopf eines Kollegen nur um Zentimeter, vier Beamte erlitten Knalltraumata.

Maximilian K. versuchte zunächst, die Schussabgabe mit einem „unkontrollierten Reflex“ zu begründen, er habe zuvor im Kopf den Begriff „Beschuss“ wahrgenommen. Diese Darstellung konnte im Verlauf des Prozesses aber weitgehend entkräftet werden. Allerdings ließen sich auch andere Thesen – etwa, dass einer der Beamten im Bus eine scharfe Waffe gezogen hatte und somit K. zum Schuss als Reaktion veranlasste – nicht erhärten. Der Fall blieb ein Rätsel, Richter Christoph Kern sprach in seiner Urteilsbegründung von „eklatantem Fehlverhalten eines Einzelnen, verbunden mit dem Versagen einer kleinen USK-Gruppe“.

USK-Polizeibeamter von Landgericht Augsburg zu Bewährungsstrafe verurteilt

Juristisch ist der Fall, zu dem sich der Anwalt von Maximilian K. auf Anfrage nicht mehr äußern wollte, nun abgeschlossen. Dass es bei der Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten bleibt, bedeutet für den 28-Jährigen einen massiven persönlichen Einschnitt. Eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bedeutet den Verlust der Beamtenrechte – unabhängig davon, ob die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde. Maximilian K. kann nun also de facto nicht mehr als Polizist arbeiten. Er steht damit vor den Trümmern seiner beruflichen Existenz. Nach dem Abitur war K. zunächst zur Bundeswehr gegangen, abseits seiner polizeilichen Karriere hat er keine Ausbildung.