Schutz vor Omikron: In Augsburg könnte Moderna spielentscheidend werden

Impfen ohne Termin

Aktuell gibt es die Möglichkeit, sich ohne Termin im Moritzsaal (Moritzplatz 5), an der Universität (Gebäude J, Parkplatz P6) und in der Hochschule Augsburg (Gebäude B, Brunnenlechgäßchen 16) impfen zu lassen - alle jeweils dienstags bis samstags, 8.15 bis 15.15 Uhr. Die Standorte impfen bis einschließlich 23. Dezember. Am 24., 25., 26. und 31. Dezember bleiben sie geschlossen. Der reguläre Betrieb läuft wieder vom 28. bis zum 30. Dezember sowie ab dem 3. Januar 2022 zu den gewohnten Öffnungszeiten.

Über die Weihnachtsfeiertage und an Silvester werden auch im Impfzentrum Impfungen ohne Termin angeboten. Als Impfstoff steht Moderna zur Verfügung. Das Angebot richtet sich daher an Personen, die über 30 Jahre alt sind. Geimpft wird am 24., 25. und 26. Dezember jeweils von 8 bis 13 Uhr. Die Öffnungszeiten für Silvester werden noch bekannt gegeben.

Am Dienstag, 21. Dezember, (16 bis 20 Uhr) wird im Pfarrzentrum Heilig Geist in Hochzoll ohne Termin geimpft, solange der Vorrat reicht. Auch im Spectrum Club, Ulmerstraße 234a, wird ohne Termin geimpft: am 26. Dezember, 9 bis 15 Uhr, am 27. und 28. Dezember, jeweils von 15 bis 21 Uhr, sowie am 6. und 8. Januar von 9 bis 15 Uhr.