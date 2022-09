Schwaben-Präsident Hans-Peter Pleitner wird Stadtrat in Augsburg

Nach dem Ausscheiden von CSU-Rätin Vanessa Scherb-Böttcher aus dem Stadtrat rückt Hans-Peter Pleitner nach. Er ist Präsident des Sportvereins TSV 1847 Schwaben.

Nach dem Ausscheiden von CSU-Stadträtin Vanessa Scherb-Böttcher aus dem Stadtrat aus persönlichen Gründen ist am Donnerstag Hans-Peter Pleitner als Nachrücker vereidigt worden. Pleitner ist hauptberuflich Rechtsanwalt und seit 2011 Präsident des Groß-Sportvereins TSV 1847 Schwaben. Zudem ist er in mehreren Organisationen und Verbänden engagiert. In die politische Arbeit im Stadtrat wolle er seine Erfahrungen aus diesen Bereichen einbringen. Zudem wolle er auch eine Stimme für den Stadtteil Hochzoll in dem Gremium sein, sagte er. (skro)