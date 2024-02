Augsburg

Schwanger und allein mit Anfang 20: Wie diese junge Mutter ihr Leben meistert

Jessie H. wurde mit 22 Jahren Mutter. Gemeinsam mit ihrer Tochter lebte sie nach der Geburt in der Mutter-Kind-Betreuung des SOS-Kinderdorfs in Augsburg.

Von Katharina Indrich Artikel anhören Shape

Für Jessie H. sollte es der Beginn eines neuen Lebens werden. Erst wenige Monate kannte sie ihren neuen Freund, als sie mit ihm nach Nordrhein-Westfalen zog. Weg aus ihrer Heimatstadt Augsburg. Eine eigene kleine Wohnung, ein neuer Job, vielleicht eine Ausbildung im Gartenbaubereich anfangen. Auf eigenen Beinen stehen, sich etwas aufbauen. Und dann der Schock: ungeplant schwanger mit 22 Jahren. Genauso wie damals ihre Mutter und ihre Oma, die dadurch mit 66 Jahren zur Uroma wurde.

Im ersten Moment, daraus macht Jessie H. keinen Hehl, habe sie überlegt, ob sie das Kind wirklich bekommen soll. "Aber als ich das Baby dann auf dem Ultraschall gesehen habe, war es um mich geschehen." Noch während der Schwangerschaft zerbrach die Beziehung zum Kindsvater. Jessie H. zog zurück nach Augsburg, kam zunächst bei ihrer Mutter unter. Verbrachte dort die Nächte mit wachsendem Babybauch auf dem Sofa. Doch dauerhaft konnte sie hier nicht bleiben. Hochschwanger zog sie deshalb im August 2022 in die Mutter-Kind-Betreuung des SOS-Kinderdorfs in Augsburg und hielt wenige Wochen später ihre neugeborene Tochter in den Armen. Fröhlich brabbelnd stiefelt die heute Eineinhalbjährige an diesem sonnigen Vormittag durch die Einrichtung, nascht ein paar Himbeeren, die die Mama mitgebracht hat und macht es sich dann auf dem Schoß von Christine Beck gemütlich.

