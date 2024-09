Schwarz-Grün in Augsburg: Nach Theater-Entscheidung hängt der Haussegen schief

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) dürfte der Alltag schnell wieder einholen: Während sie sich am Dienstag noch auf dem Rückweg aus dem Sommerurlaub befand, kochten in der schwarz-grünen Regierungskoalition die Emotionen hoch. Grund ist die überraschende Kündigung des langjährigen Theater-Architekten Walter Achatz, über die vorab weder Kulturreferent Jürgen Enninger noch die Fraktionschefs der Regierungsparteien oder der Stadtrat informiert worden waren. Von einem Bruch in der Augsburger Koalition will zu diesem Zeitpunkt freilich niemand sprechen. Doch der Haussegen hängt gut eineinhalb Jahre vor der nächsten Kommunalwahl zumindest schief.

Nicole Prestle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis