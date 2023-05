Schwarz-Grün steckt in seiner ersten Krise

Plus Das Verhältnis zwischen den Augsburger Regierungspartnern wird in den kommenden drei Jahren belastet sein. Es bleibt wenig anderes übrig, als gemeinsam weiterzumachen.

Es waren nur einige Sätze, die CSU-Parteivorsitzender Volker Ullrich Anfang dieser Woche ausgesprochen hat, aber sie waren eine Zäsur fürs schwarz-grüne Regierungsbündnis im Rathaus. Ullrichs Botschaft: Die Grünen seien wieder ideologischer geworden, nach 2026 sei eine Koalition aus CSU und Grünen in Augsburg nicht garantiert und ein Modell für andere bayerische Städte sei das Bündnis aus CSU-Sicht auch nicht. Ullrichs Beteuerung, dass das Bündnis gut arbeite, ging zwischen den Nadelstichen an den kleinen Koalitionspartner fast unter.

Was Ullrich genau damit bezweckt hat, ist auch ein paar Tage später nicht ganz klar. Seine zentrale Botschaft sei, dass die Koalition weiterarbeite, und dass Meinungsverschiedenheiten in einem Bündnis auch mal vorkommen. Wichtig sei das Wohl der Stadt, ließ Ullrich am Freitag knapp verlauten. Es hört sich nicht so an, als ob er zurückrudert, aber auch nicht so, als ob noch Öl in den Schwelbrand gegossen werden soll.

