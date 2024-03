Schwarzarbeit im Fokus: Augsburger Zoll findet "Auffälligkeiten" an Baustellen

In einer großangelegten Kontrollaktion nimmt das Hauptzollamt Augsburg die Baubranche ins Visier. Es zeigt sich: Vielerorts ist offenbar Schwarzarbeit im Spiel.

Das Hauptzollamt Augsburg hat am Mittwoch zahlreiche Baustellen kontrolliert – und ist dabei offenbar auf etliche Ungereimtheiten gestoßen. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, waren an der Aktion im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung 100 Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit beteiligt. Man habe dabei überprüft, inwiefern sozialversicherungsrechtliche Pflichten und Mindestlohn eingehalten werden. Auch sollten demnach illegale Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und sogenannter Leistungsbetrug aufgedeckt werden.

Schwarzarbeit im Fokus: Augsburger Zoll kontrolliert Baustellen

Während der Aktion wurden mehrere Großbaustellen überprüft und insgesamt 145 Arbeitnehmer zu ihrem Beschäftigungsverhältnis befragt. "Dabei ergaben sich zahlreiche Auffälligkeiten", heißt es in der Mitteilung. Bereits am Ort des Geschehens seien Ermittlungsverfahren wegen illegaler Einreise und Arbeiten ohne Aufenthaltstitel eingeleitet worden. Anna-Lena Kurzmann, Sprecherin beim Hauptzollamt Augsburg, erklärte dazu: "An die durchgeführten Prüfungen schließen sich teilweise umfangreiche Nachermittlungen an, indem die vor Ort erhobenen Daten der Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgeglichen werden und weitere Geschäftsunterlagen geprüft werden." Der Bezirk des Hauptzollamts Augsburg umfasst den gesamten Regierungsbezirk Schwaben und Teile von Oberbayern, wie etwa den Raum Ingolstadt. (kmax)