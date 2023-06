Schwarze Rauchwolke: Fahrzeug in der Innenstadt geht in Flammen auf

In Augsburg brennt nahe der Fuggerei ein Kleinbus. Die Rauchwolke ist weit zu sehen, das Feuer greift auch auf ein Wohnhaus über, dessen Fensterscheiben bersten.

In der Augsburger Innenstadt hat am Montagnachmittag ein Fahrzeug Feuer gefangen. Die dunkle Rauchwolke war gegen 15.50 weit über die Stadt hinweg zu sehen. Offenbar war ein Kleinbus im Meister-Veits-Gässchen direkt neben der Fuggerei in der Jakobervorstadt in Brand geraten.

Eine größere Zahl von Einsatzkräften war vor Ort, gut ein halbes Dutzend Feuerwehrwagen standen unmittelbar im Meister-Veits-Gässchen sowie anliegenden Straßen, dazu Krankenwagen und Polizeiautos. Bereits von Weitem war für Passanten der Brandgeruch wahrnehmbar, erschrockene Anwohner standen auf der Straße oder schauten aus ihren Fenstern, was los war.

Großeinsatz in Augsburg: Auto in der Innenstadt fängt Feuer

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr hatte ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Als die Mitglieder der Augsburger Berufsfeuerwehr vor Ort waren, brannte das Fahrzeug nach Angaben der Einsatzkräfte bereits lichterloh, die Flammen waren auch auf ein nahes Gebäude übergegriffen, deren Fenster im Erdgeschoss durch das Feuer barsten. Die Feuerwehr löschte die Flammen am Auto und hatte auch einen Drehleiterwagen im Einsatz, mit dessen Hilfe Feuerwehrleute auch auf das Dach des Wohnhauses gelangten und dort Schaum und Wasser einsetzten. Zeitweise sperrte die Feuerwehr die Straße mit einem Absperrband.

Die dunkle Rauchwolke ist gut zu sehen.

Verletzt wurde ersten Angaben zufolge wohl niemand, mehrere Anwohner wirkten angesichts des Brandes allerdings geschockt. Die mögliche Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar, er dürfte allerdings beträchtlich sein. Neben dem vollständig ausgebrannten Fahrzeug war von außen auch deutlich die verrußte Fassade des Gebäudes zu sehen, die Spuren des Brandes reichten dort bis zum Dachgeschoss. (jaka)