Augsburg

vor 38 Min.

Schwarze Rauchwolke über Augsburg: "Wir hatten Glück mit dem Wetter"

Leser Michael Grigorjew hat das Foto am Montagnachmittag aus dem 11. Stock der Augsburger Uniklinik aufgenommen. Es zeigt die Dimension der Rauchwolke.

Plus Die schwarze Rauchwolke, die bei dem Brand in Augsburgs Stadtteil Kriegshaber emporsteigt, ist kilometerweit zu sehen. Darum war sie so gewaltig.

Von Ina Marks

Wie hoch die dunkle Rauchwolke war, die am Montagnachmittag über Kriegshaber emporstieg, lässt sich nicht genau sagen. Bei der Berufsfeuerwehr Augsburg schätzt man 30 bis 40 Meter. Jedenfalls sah das schwarze Ungetüm am blauen Himmel nicht nur bedrohlich aus. Rauchgase sind gesundheitsschädigend. Deshalb wurden über die Katastrophenwarn-App NINA Anwohner darauf hingewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu lassen. Bei dem Brand, der auf dem Dach eines großen Rohbaus ausgebrochen war, verhinderte ein glücklicher Umstand Schlimmeres.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen