Schwarzer Rauch über dem Hauptbahnhof in Augsburg: Das Rätsel ist gelöst

Es war am Pfingstmontag, kurz vor 9.30 Uhr: Menschen, die auf der Gögginger Brücke unterwegs waren, blieben stehen und blickten in Richtung Hauptbahnhof: Schwarzer Rauch stieg auf. Ein sehr ungewöhnliches Bild. Brannte es womöglich? Der schwarze Rauch gab Rätsel auf. Er verzog sich andererseits auch schnell wieder.

Was war los? Anfragen bei der Stadt Augsburg und der Deutschen Bahn (DB) blieben am Dienstag zunächst ohne Ergebnis. „Aktuell ist bei der DB nichts bekannt“, sagte ein Sprecher. Ähnliches war von der Stadt zu hören. Eine Expertin konnte den Sachverhalt am Mittwoch schließlich klären.

Schwarzer Rauch: War es womöglich eine Dampflok?

„Unsere Ammersee-Dampfbahn ist an Pfingsten gefahren und hat dabei wohl auch ein wenig geraucht und geschnauft“, sagt Brigitte Rathmann-Jeschke vom Bahnpark Augsburg auf Anfrage. Diese Zugfahrt führt von Augsburg nach Utting am Ammersee. Abfahrt am Augsburger Hauptbahnhof ist jeweils gegen 9.30 Uhr. Diesen Sommer wird man über dem Hauptbahnhof noch mehrfach schwarzen Rauch sehen können: Die Ammersee-Dampfbahn fährt wieder am 13., 20. und 27. Juli sowie am 3. und 10. August. Tickets für Erwachsene kosten 42 Euro, Kinder unter 15 Jahren zahlen 21 Euro. Weitere Infos gibt es unter www.ammersee-dampfbahn.de.